Kabinet trekt nog eens 5 miljard uit voor stikstofbeleid

Het kabinet trekt 5 miljard euro extra uit om de problemen met stikstof in natuurgebieden aan te pakken. Ingewijden bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Van het bedrag is 3 miljard bedoeld om natuurgebieden te herstellen.

Het gaat om een pakket voor tien jaar. Dat betekent dat er per jaar zo'n 300 miljoen euro beschikbaar komt om natuur die aangetast is door stikstof te herstellen. Om de uitstoot van stikstof te beperken, zogeheten bronmaatregelen, is zo'n 200 miljoen per jaar beschikbaar.

Het kabinet wil meer boeren in de gelegenheid stellen om te stoppen met hun bedrijf, zodat de uitstoot vermindert. Er zijn al regelingen voor varkensboeren die ook veel stank veroorzaken en voor 'piekbelasters', heel grote veebedrijven in de buurt van natuurgebieden. Naar verluidt komt er nu ook een regeling voor rundveehouders die willen stoppen of hun stallen duurzamer willen maken.

Walstroom

Door de neerslag van stikstof is de biodiversiteit in natuurgebieden ernstig achteruitgegaan. Een uitspraak van de rechter vorig jaar dwong de overheid daar nu daadwerkelijk iets aan te doen. Door die uitspraak kwamen ook veel bouwprojecten stil te liggen.

In het pakket van 5 miljard zitten ook maatregelen om de uitstoot door de industrie en de scheepvaart te verminderen, zeggen bronnen. Zo is het de bedoeling dat schepen die aan de kade liggen altijd gebruik gaan maken van elektriciteit vanaf de wal, zogeheten walstroom. Omdat ze dan niet meer hun generatoren aan boord hoeven te laten draaien, komt er ook minder stikstof vrij.