Veiligheidsdiensten waarschuwden ministerie om corona-app

Ondanks de zorgen en kritiek van de diensten werden zaterdag corona-apps van zeven verschillende software-ontwikkelaars aan het grote publiek getoond. Ook toen bleek de kritiek niet mals, en bovendien unaniem: de apps waren slecht beveiligd, de privacy was niet gewaarborgd en de meeste apps verkeerden nog in een beginstadium.

'Terzijde geschoven'

De diensten schrijven in hun advies dat bij het selecteren van een app onder meer aandacht moet zijn voor uit welk land apps afkomstig zijn en hoe de gegevens werden opgeslagen. Dat gebeurde in de praktijk nauwelijks, zegt een betrokkene. "De brief lijkt terzijde geschoven te zijn."

Het ministerie zegt in een reactie dat de veiligheidsdiensten bij het proces zijn betrokken en dat dat zo zal blijven. "De apps moeten namelijk veilig ingezet kunnen worden. We doen daarbij geen concessies", aldus een woordvoerder.

Niet alleen de veiligheidsdiensten hebben kritiek op de selectieprocedure: de Autoriteit Persoonsgegevens vindt eveneens dat de overheid onvoldoende heeft nagedacht over wat de app nu eigenlijk moet doen en wat de privacy-impact daarvan is. "Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen", zei voorzitter Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag.

Waarom wil de overheid eigenlijk een app, en hoe kan die helpen in de strijd tegen corona? Een uitleg: