Branden Tsjernobyl nu bestreden door 1400 brandweerlieden

Oekraïne heeft opnieuw meer brandweermannen ingezet om de brand in de buurt van Tsjernobyl te blussen. Er werken nu zo'n 1400 brandweerlieden aan de bestrijding van het vuur, dit weekend waren dat er nog 700.

Ook zijn brandweerhelikopters ingezet. Door sterke wind is het bluswerk moeilijk. Er worden brandwerende stroken gemaakt waardoor het vuur de reactoren niet zou moeten bereiken.

Het gebied bij de in 1986 geïmplodeerde kernreactor in Oekraïne kampt al weken met bosbranden, die leiden tot een verhoogd stralingsniveau. De brand was onder controle, maar is de afgelopen dagen weer opgelaaid.

Smog

Momenteel zijn er minimaal zes smeulende branden in de regio. Door het vuur heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev last van smog. Daardoor was Kiev zelfs even de meest vervuilde stad ter wereld. De smog is vandaag wat afgenomen door de regen.

Volgens Greenpeace Rusland is ongeveer 57.000 hectare grond in de buurt van Tsjernobyl geraakt door de branden. Dat is 22 procent van de totale 'uitsluitingszone', het gebied van 30 kilometer rond de centrale, zegt de milieuorganisatie.

De internationale federatie van artsen tegen een nucleaire oorlog (IPWW) waarschuwt vandaag dat de branden niet onderschat moeten worden. Boven Kiev hangen radioactieve wolken en die kunnen naar de rest van Europa komen als de windrichting wijzigt, zegt de organisatie.

De radioactieve straling van de wolken is nog niet gevaarlijk, maar dat kan veranderen als de branden een grotere vervuiling veroorzaken.