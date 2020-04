Europese landen laten 'coronateugels' iets vieren, maar het gaat stapje voor stapje

Morgenavond is de langverwachte persconferentie van het kabinet, waarop duidelijk zal worden of en in hoeverre de coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld. In een aantal landen om ons heen is er al een begin gemaakt. Maar nergens worden de teugels echt losgelaten, leert een blik op de jongste ontwikkelingen.

In Duitsland, waar de maatregelen iets scherper waren dan in Nederland, mogen sinds vandaag winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter weer open. Het gaat om onder meer fiets- en boekenwinkels. Garages, ongeacht de grootte, mogen in autogek Duitsland ook weer open. Kappers mogen vanaf 4 mei met bepaalde voorzorgsmaatregelen weer aan de slag.

Verder gaan eindexamens onder strenge voorwaarden door en vanaf 4 mei gaan Duitse scholen ook in stappen weer open. Daarnaast mogen meer ouders gebruikmaken van noodopvang. Restaurants, cafés en hotels blijven voorlopig dicht. En ook bijeenkomsten blijven nog maanden verboden, waaronder in kerken, moskeeën en synagogen.

Merkel ergert zich aan 'heropeningdiscussie-orgies'

Sommige deelstaten gaan volgens bondskanselier Merkel te ver in het loslaten van beperkingen. In een telefonisch overleg met de CDU-partijtop deed ze haar beklag, schrijft persbureau DPA. In Rijnland-Palts, grenzend aan België en Luxemburg, is bijvoorbeeld besloten winkelcentra en dierentuinen weer te openen.

Merkel ergert zich aan de vele plaatselijke discussies die daardoor zijn ontstaan. Ze sprak over 'heropeningdiscussie-orgies'. "Ze maakt zich zorgen dat de positieve trend in de toename van het aantal besmettingen gekeerd wordt omdat mensen zullen denken dat ze weer meer mogen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek.

Zelf merkt ze dat ook in Berlijn: "Je ziet op straat dat mensen slordiger, laconieker worden. In een park hier gaven mensen elkaar 'corona-hugs'."

In Duitsland is overigens niet alleen sprake van versoepelingen. Vandaag bepaalde de deelstaat Beieren dat iedereen in het openbaar vervoer en in winkels een mondkapje of andere mondbedekking moet dragen. In Saksen was die verplichting er al. Landelijk geldt alleen een advies mondkapjes te dragen als afstand houden lastig is.

Deense scholen zoeken ruimte

Ook in Denemarken mogen kappers, tandartsen en masseurs weer aan de slag, ook daar met voorzorgsmaatregelen. De jongste leerlingen in het land mochten vorige week, als eerste van alle westerse landen, weer naar hun school, al kregen schooldirecteuren daarbij wel een dik boekwerk mee met voorwaarden.

Correspondent Rolien Creton zegt dat die versoepeling vooral een uitdaging is omdat scholen op zoek moeten naar voldoende ruimte. "Leerlingen moeten twee meter uit elkaar blijven." Maar er is brede steun, benadrukt Creton. "Dat komt ook doordat er hier relatief weinig coronadoden zijn. Er zijn wel Denen die zich zorgen maken, en er zijn ouders die hun kinderen nog thuishouden, maar over het algemeen is er steun."

Noorwegen, met meer dan 7000 besmettingen en 165 doden relatief minder zwaar getroffen, lijkt er ook van overtuigd dat het ergste achter de rug is. Na een maand mochten kinderopvang en kleuterscholen vandaag weer de deuren openen. De overheid voerde daarbij aan dat kinderen minder getroffen worden door het virus. Basisscholen mogen er pas volgende week weer open.

De Polen mogen sinds vandaag weer parken en bossen bezoeken. Die waren tot vandaag afgesloten. Ook het aantal klanten dat winkels binnen mogen hebben, wordt iets verruimd. Tegelijkertijd blijven scholen dicht, en moeten inwoners mond- en neusbedekking blijven dragen als ze naar buiten gaan. De gezondheidsminister waarschuwde wel dat versoepelingen ook weer teruggedraaid kunnen worden indien nodig. Hij reageerde op nieuwe cijfers: gisteren kwamen er 545 nieuwe geregistreerde besmettingen bij in het Oost-Europese land, de grootste stijging tot nu toe.

In zuidelijker landen in Europa, die het zwaarst zijn getroffen, zijn nog nauwelijks grote verschuivingen. In Frankrijk mogen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen wel weer bezoek ontvangen.

Nederland 'net voorbij eerste hobbel'

In Nederland is het dus nog afwachten tot in elk geval morgen. En als er al sprake is van een versoepeling, zal die beperkt zijn, waarschuwde premier Rutte vorige week. "Het risico is veel te groot dat we het virus nieuwe zuurstof geven", sprak hij.

Ook het RIVM temperde dit weekend de verwachtingen. In een gesprek met de NOS zeiden hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en rekenmodellenmaker Jacco Wallinga dat het "passen en meten" is. Volgens Wallinga zijn we pas "net voorbij de eerste hobbel" en moeten we proberen in rustiger vaarwater te komen.