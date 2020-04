'Oudere met coronavirus minder vaak doorverwezen naar IC'

Ouderen die ernstig ziek worden door het coronavirus worden minder snel doorverwezen naar de intensive care. Die keuze verklaart vermoedelijk de daling van het aantal patiënten op de IC's, schrijft Trouw op basis van cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Was in maart een op de drie coronapatiënten op de IC 70 jaar of ouder, nu is dat er een op de vier. In maart was de grootste leeftijdsgroep op de IC die tussen de 70 en 75 jaar oud, nu zijn de meeste patiënten tussen de 60 en 65 jaar oud. Van de ruim duizend 80-plussers die de afgelopen maanden in het ziekenhuis werden opgenomen zijn er slechts enkele tientallen doorverwezen naar de IC.

De daling duidt vermoedelijk niet op een afname van het aantal ouderen met corona, schrijft de krant. Zij worden waarschijnlijk vaker thuis behandeld.

Geruststellend

Volgens Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc in Nijmegen, wordt er nu scherper geselecteerd. "Zieke en kwetsbare ouderen blijven vaker thuis en krijgen daar eventueel zuurstof en medicijnen", zegt hij in Trouw.

De hoogleraar vindt het geruststellend dat het aantal ouderen op de IC's afneemt. "Een IC-opname is voor ouderen een grote aanslag en dan neemt de kans op overleving af. Dan is een behandeling thuis vaak geschikter en die kan ook minder eenzaam zijn." Hoeveel meer ouderen nu thuis sterven aan corona is niet bekend.

Duidelijk is wel dat de afname van het aantal ouderen de IC-afdelingen lucht heeft gegeven. "Eerder dan in bijvoorbeeld Spanje of Italië hebben we hier geconcludeerd dat een ziekenhuisopname voor ouderen onverstandig kan zijn", zegt Olde Rikkert. Het is alleen jammer dat we dat niet eerder hebben geconcludeerd, stelt hij. "Maar in een crisis tast je aanvankelijk in het duister, ik denk dat we net op tijd hebben geleerd wat het virus met mensen doet."