Wekdienst 20/4: Denemarken versoepelt regels • OMT bijeen voor advies kabinet

Wat heb je gemist?

In Canada heeft een man willekeurig op meerdere mensen geschoten, daar zijn zeker zestien doden bij gevallen. In en bij een woning in de provincie Nova Scotia vond de politie meerdere slachtoffers, en later ook op andere plaatsen in de provincie.

Na een urenlange zoektocht werd de vermoedelijke dader bij een tankstation gevonden. De politie schoot hem dood. Het gaat om een man van 51, zijn motief is onbekend. Volgens Canadese media had hij zich gekleed als politieagent.