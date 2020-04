Ministerie VWS: 'De perfecte corona-app is er nog niet'

Het kabinet beslist dinsdag hoe het verder gaat met de corona-apps. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt in een verklaring. Er zijn dit weekend zeven apps publiekelijk getest door tientallen onafhankelijke experts tijdens een zogenoemde 'appathon'. De apps moeten de gebruiker waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die met het coronavirus besmet blijkt te zijn.

"De perfecte app is er nog niet", zegt een woordvoerder van het ministerie. Het doel was ook niet om een winnende app aan te wijzen, maar om zeven partijen de kans te geven hun voorstel te presenteren en te verbeteren, staat in de verklaring. De ontwikkelaars konden tijdens het weekend hun apps steeds weer verbeteren.

"De app moet uiteindelijk aan hele strenge voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en dataveiligheid", legt de woordvoerder uit. "Daar kunnen we geen concessies in doen."

Experts kritisch

Vandaag en morgen gaan de experts die aan de tests hebben meegewerkt het kabinet adviseren. Op basis daarvan komt dinsdag een besluit van het kabinet over het vervolg. Zo heeft de landsadvocaat de voorstellen getoetst op privacy, en heeft adviesorganisatie KPMG onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verschillende broncodes en de beveiliging.

De experts die meekeken met de 'appathon' uitten eerder vandaag tegenover de NOS forse kritiek op de apps die voorbijkwamen.