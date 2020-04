Coronacijfers van 19 april: daling opnames zet door, IC's iets minder belast

Er zijn 110 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Net als gisteren is dat het laagste aantal in een maand tijd. In totaal zijn er nu 9704 mensen in Nederland met het coronavirus die in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Het geregistreerde dodental als gevolg van het coronavirus is gestegen met 83. Ook dat is laag in vergelijking met afgelopen weken: drie weken terug was het voor het laatst op dat niveau.

De patiënten zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden, er zit een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat het overlijden wordt gerapporteerd. Voor beide cijfers geldt dat het aantal op zondag en maandag, omdat er in het weekend minder doden en ziekenhuisopnames worden doorgegeven door de GGD's, gemiddeld lager is dan in de rest van de week.