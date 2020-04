'Oversterfte' door corona blijft stabiel, blijkt uit CBS-cijfers

Over de voorafgaande 'week 14' (van 30 maart tot en met 5 april) zijn die definitieve cijfers er wel al. Daaruit blijkt dat met name in Noord-Brabant, Limburg en enkele gemeenten rond Zwolle het aantal overledenen duidelijk hoger was dan normaal. Het aantal overledenen kan vooral in kleine gemeenten sterk fluctueren: een toe- of afname in een bepaalde week kan toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.