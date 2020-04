Hongkong arresteert prominente leden protestbeweging

De politie in Hongkong heeft minstens veertien activisten van de prodemocratische beweging gearresteerd. Ze worden verdacht van het organiseren van en deelnemen aan protesten vorig jaar die door de autoriteiten als illegaal zijn bestempeld.

Onder de verdachten zijn prominente leden van de massale protestbeweging, zoals de 81-jarige oprichter van de Democratische Partij van Hongkong en een mediamagnaat. Ze moeten volgende maand voor de rechter verschijnen.

Er is geen officiële overheidsverklaring voor de arrestaties, maar volgens de BBC volgen ze kort op een oproep van een afgevaardigde van de Chinese autoriteiten in Peking tot het doorvoeren van controversiële veiligheidswetten. Een van die wetten moet de onafhankelijkheidsbeweging tegengaan. Die zou een gevaar zijn voor de rechtsstaat, zei de functionaris van Peking in Hongkong vorige week.

Uitleveringswet

Vorig jaar braken massale protesten uit in Hongkong. Een miljoen mensen gingen de straat op om hun stem te laten horen tegen een omstreden uitleveringswet. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, trok die wet na de commotie in.

De protesten richtten zich daarna op de invloed van China. De politie greep geregeld hard in en arresteerde duizenden mensen.