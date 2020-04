Schiphol-topman: op z'n vroegst in 2023 terug op het oude niveau

Bestuursvoorzitter Dick Benschop van Schiphol denkt dat op z'n vroegst in 2023 het aantal vluchten terug is op het oude niveau. Hij wil het aantal vluchten niet in een keer op te laten lopen tot het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. "Ik wil gecontroleerd herstel", zegt hij in gesprek met Trouw. "Dus niet direct weer het plafond willen bereiken, maar in gecontroleerde stappen."

De Schiphol-topman hoopt door dit 'gecontroleerde herstel' nieuw leven te blazen in de discussie over de groei van Schiphol. "Dat debat zat helemaal vast", zegt hij. "Door de coronacrisis is er de facto een pas op de plaats tot 2023, waar de omgeving vanwege de overlast al zo lang om vraagt."

Hoe het precieze herstel van Schiphol eruit komt te zien, weet Benschop nog niet. Ook is nog onbekend waar de prioriteiten van de luchthaven liggen na de coronacrisis. Benschop zegt te willen onderzoeken hoe de luchthaven kan verduurzamen en "een betere balans creëren met de omgeving, die overlast ervaart". Het herstel moet volgens hem in ieder geval niet zo snel gaan als na de financiële crisis. In 2011 reisden nog bijna 50 miljoen mensen via Schiphol, vorig jaar waren dat er bijna 72 miljoen.

Anderhalvemetersamenleving

Schiphol bereidt zich ook voor op de anderhalvemetereconomie. Er staan afschermingen en er zijn strepen op de grond. "Maar het is de vraag hoe het gaat in een situatie dat er weer meer gevlogen wordt."

Als de luchthaven verder opengaat, is een mogelijke vereiste het screenen van alle passagiers met een 'fit-to-fly-vragenlijst'. "We zijn daarover in gesprek met de overheid, de marechaussee, de GGD en de luchtvaartmaatschappijen", zegt Benschop,

Als Nederland of andere landen willen dat de temperatuur van passagiers gemeten wordt, gaat Schiphol dat doen. "Dat gebeurt nu al als je naar Korea of Singapore wil vliegen. We denken erover na hoe we dat regelen als Nederland of andere landen dat willen."