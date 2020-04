Maanden cel voor Rotterdammer die agent beet tijdens arrestatie

Een 29-jarige man uit Rotterdam heeft acht maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan drie voorwaardelijk, voor het bijten van een agent.

Het incident gebeurde begin april. In eerste instantie waarschuwde de agent de man omdat er sprake was van een samenscholing. Dat is verboden in verband met de coronacrisis. Toen daar niet goed op werd gereageerd, besloot de politie over te gaan tot een arrestatie.

Tijdens de aanhouding beet de 29-jarige man de agent. Volgens de Rotterdammer deed hij dat uit zelfverdediging. Hij zou een touw om zijn nek hebben gekregen en hij had het gevoel dat hij zou stikken. Daar ging de rechter niet in mee.

Vriend krijgt twee maanden

Een vriend die de man te hulp schoot, heeft twee maanden cel gekregen voor het trappen van een andere agent, meldt Rijnmond.

De zaak is behandeld volgens het snelrecht. Justitie probeert alle misdrijven die betrekking hebben op het coronavirus zo snel mogelijk voor de rechter te krijgen.