Sterke toename WhatsApp-fraude in Midden-Nederland

De politie Midden-Nederland ziet een sterke toename van het aantal aangiftes van fraude via WhatsApp. In de regio hebben sinds 6 maart 74 mensen aangifte gedaan, ruim vijf keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de politie wordt er misbruik gemaakt van de coronacrisis.

Vooral mensen van 60 jaar en ouder met volwassen kinderen zijn het slachtoffer. Meestal gaat het om gevallen waarbij de oplichters zich via WhatsApp voordoen als een bekende van het slachtoffer. Vaak is dat een zoon of dochter, die dan een nieuw telefoonnummer zegt te hebben. Het slachtoffer wordt verzocht om geld over te maken omdat de app van de bank niet zou werken.

"Veel ouderen zitten door de coronacrisis thuis en hebben minder live contact met anderen, dus ook hun kinderen zien ze minder", wijst Jeroen Niessen van de politie op de coronacrisis. "Mensen zijn kwetsbaarder dan anders en trappen sneller in trucs van criminelen."

Volgens de politie kunnen slachtoffers via deze manier honderden tot duizenden euro's kwijtraken. De politie roept op om de identiteit te controleren als iemand geld vraagt via WhatsApp. Dit kan door het nieuwe nummer en het oude nummer op te bellen.

Toename financiële schade

De Fraudehelpdesk ziet de financiële schade die in Nederland is aangericht door WhatsApp-fraude al een tijd toenemen. In de eerste zes weken van dit jaar werd er voor ruim 232.000 euro gefraudeerd, meldde de Fraudehelpdesk vorige maand. Er waren 77 slachtoffers.

De schadepost van vorig jaar, ruim 1 miljoen euro verdeeld over 353 slachtoffers, was al een verviervoudiging van die in 2018.