Grote brand in stal met duizend varkens in Lierop

In een varkensstal in Lierop (Noord-Brabant) woedt een grote brand. De brandweer vermoedt dat er zo'n duizend varkens in de stal aanwezig zijn.

De dieren gaan het waarschijnlijk niet overleven. De brandende stal wordt als verloren beschouwd, de brandweer zegt "in te zetten in het behouden van een naastgelegen stal".

Het aantal stalbranden neemt al jaren toe. Uit onderzoek van het platform Investico bleek dat de afgelopen acht jaar meer dan een miljoen dieren omkwamen bij dit soort branden.

De branden komen het meest voor bij zogeheten megastallen, met meer dan 7500 varkens of 120.000 kippen.