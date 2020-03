Kans op stalbranden veel groter in megastallen met kippen en varkens

De afgelopen acht jaar is het aantal stalbranden toegenomen. Daarbij kwamen opgeteld meer dan een miljoen dieren om het leven. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksplatform Investico.

Het gaat vaker om megastallen dan om reguliere stallen waarin de branden uitbreken. Vooral mega-kippenstallen zijn veel getroffen door dodelijke branden, ruim twaalf keer vaker dan gewone stallen. Bij mega-varkensstallen was dat ruim zeven keer vaker.

In Nederland is er sprake van een megastal wanneer er meer dan 120.000 kippen of meer dan 7500 varkens worden gehouden.

Verstikking

Een op de 32 megastallen voor kippen en varkens is in de afgelopen drie jaar in vlammen opgegaan terwijl dat bij gewone stallen één op de 323 is.

De branden hebben een groeiend aantal dode dieren tot gevolg. De afgelopen vier jaar kwamen ruim drie keer zoveel kippen, varkens en runderen om als in de vier jaar daarvoor.

De brandveiligheidseisen voor megastallen lijken achter te blijven terwijl het aantal megastallen toeneemt, zegt Investico.

Volgens de commissie Brandveilige Veestallen waren er vorig jaar wel minder stalbranden dan het jaar ervoor. Incidenten waarbij dieren om het leven kwamen door verstikking zijn hierbij niet meegeteld, maar dat aantal neemt toe. Vorig jaar stierven 150.000 dieren door verstikking in een stal.