'Laat ouderen en familie zelf beslissen over bezoek verpleeghuis'

Marc van Ooijen, bestuursvoorzitter van de Zorggroep, een organisatie die zo'n 2000 ouderen verzorgt en verpleegt in Noord- en Midden-Limburg, zegt 'niets liever te willen dan de verpleeghuizen weer te openen'. "Maar als we in onze 42 locaties bezoekers toelaten, vergroten we de risico's op besmettingen. Want hier in Limburg is het virus nog niet uitgedoofd. En als er nog meer besmettingen komen, zowel bij de bewoners als onze medewerkers, kunnen we de zorg niet meer garanderen. Verpleeghuizen kunnen niet, net zoals IC-afdelingen van ziekenhuizen, hun bewoners naar verpleeghuizen in het noorden transporteren."

Voor iedereen

Zijn collega Trudie Severens van de Limburgse zorgorganisatie Sevagram ziet het begrip voor het slot op de verpleeghuizen wegebben. Toch ziet zij niets in het voorstel van Gaemers. "Dan krijgt de vader of moeder van het kind dat een bezoekverklaring heeft getekend wel bezoek en een ander niet. Als je de regels versoepelt, moet dat voor iedereen gelden. De verpleeghuizen kunnen ook open. Maar dan moet je wel genoeg mondkapjes en testcapaciteiten hebben. Maar die zijn er niet."

Branche-organisatie Actiz is dezelfde mening toegedaan. Pas als er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor het personeel en het bezoek, en genoeg testen voor iedereen, kunnen de regels worden versoepeld.

Carin Gaemers vindt testen en persoonlijke bescherming ook heel belangrijk. Maar ze denkt dat er meer mogelijk is. Gaemers is in gesprek met verschillende zorgbestuurders die nadenken over hoe zij de regels kunnen versoepelen. "Er moet een manier te bedenken zijn dat bezoek aan een verpleeghuis net zoveel risico oplevert als een bezoek aan de supermarkt."