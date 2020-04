Coronacijfers van 16 april: aantal doden daalt minder hard dan aantal ziekenhuisopnames

Om een trend te zien in het aantal geregistreerde doden is het daarom beter om naar een langere periode te kijken. In onderstaande grafiek is het werkelijke aantal doden per week (dus de dag dat de mensen overleden, niet de dag dat hun overlijden is doorgegeven) te zien tot en met zondag. Overleden er in de eerste week van april nog 1077 mensen, vorige week waren dat er 892.

Er kan nog een klein aantal doden bijkomen in de laatste week (van patiënten wier overlijden nog niet is doorgegeven), maar goed is te zien dat de piek in het aantal sterfgevallen achter de rug lijkt. Toch lijkt de afname minder snel te gaan dan bij het aantal ziekenhuisopnames.