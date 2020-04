Rutte tempert hoop op versoepeling, 'als die er komt, dan heel beperkt'

Nieuwe zuurstof

De premier snapt de "vurige" hoop van Nederlanders, maar waarschuwt voor te snelle versoepeling van de regels. "Het risico is veel te groot dat we het virus nieuwe zuurstof geven." Hij sluit ook niet uit dat maatregelen weer verscherpt worden "als het virus weer om zich heen grijpt".

De anderhalvemetersamenleving is voorlopig niet voorbij, is de boodschap van het kabinet. Er moet dus veel ruimte zijn voor mensen op straat, in het openbaar vervoer, op school en in de bedrijfskantine. Mensen moeten niet het risico lopen tegen elkaar op te botsen, zegt Rutte. "Dat leidt tot duivelse dilemma's en daar moeten we de komende weken zorgvuldig over doordenken." Zijn boodschap blijft: "Houd vol". "De normale samenleving komt niet snel terug."