Kabinet eist coronaplan van alle sectoren, 'anders niet open'

Alle sectoren in Nederland moeten een plan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Zo'n protocol is een voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen. Dit zei minister Wiebes voor het begin van het ministeriële crisisberaad in Den Haag over de bestrijding van het coronavirus.

"Als je niet zo'n protocol hebt klaarliggen, kan ik me bijzonder moeilijk voorstellen dat je open kunt", aldus de minister van Economische Zaken. Het gaat om alle sectoren, zoals bijvoorbeeld winkels, horeca, kappers, bioscopen, concertzalen, popcentra en bioscopen.

Hygiëne

Protocollen moeten aan een aantal eisen voldoen. "In een goed plan komen dingen die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers", aldus Wiebes. Het protocol moet goedgekeurd worden door een beoordelingscommissie.

Verder moeten er voldoende toezicht zijn en moet er duidelijkheid zijn over de handhaving. "Het gaat ook mis als dat er onvoldoende is."

Stap voor stap

Een aantal sectoren, zoals de bioscopen, hebben al zo'n plan ingediend bij het ministerie. Dat wil nog niet zeggen dat zij al redelijk snel hun deuren weer kunnen openen.

De beheersing van de verspreiding van het virus staat voorop, aldus Wiebes. Als er instellingen opengaan, komen weer meer mensen in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. "Ook dat moet je meewegen. Dus stap voor stap."