Huurders niet duurder uit met warmtenet in plaats van gas

Huurders hoeven niet duurder uit te zijn als hun woning een aansluiting krijgt op een warmtenet in plaats van op gas. Dat blijkt uit een nieuwe haalbaarheidsstudie die woningcorporaties en warmteleveranciers hebben laten maken.

In het klimaatakkoord is vorig jaar opgenomen dat 100.000 huurwoningen versneld aardgasvrij gemaakt moeten worden. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de corporaties en de warmtebedrijven de handen ineengeslagen.

Ze geven nu voor die eerste 100.000 woningen de garantie dat de operatie voor de huurders kostenneutraal is, dat wil zeggen dat bewoners niet meer geld kwijt zijn aan woonlasten. Dat kan dankzij een subsidie van het Rijk van 200 miljoen euro.

Restwarmte uit industrie of afvalverbranding

Uiteindelijk is het bedoeling dat in 2050 geen enkele woning in Nederland meer een gasaansluiting heeft. Alternatieven zijn een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet, waarbij bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie gebruikt wordt om woningen te verwarmen.

Die optie is vooral in steden interessant, waar veel grote huizenblokken staan die makkelijk kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Op die manier wil het kabinet klimaatwinst boeken.

100.000 euro per woning

In Amsterdam werken woningcorporatie de Alliantie en warmteleverancier Vattenfall samen in een project om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval wordt met geïsoleerde buizen de wijk in gebracht.

De operatie kost de Alliantie ongeveer 100.000 euro per woning. Volgens projectleider Renske Zwart is die investering in zo'n 30 jaar terug te verdienen, zonder dat de rekening voor huurders omhoog moet.

Bij het Amsterdamse project betalen de bewoners na de grootschalige verduurzaming uiteindelijk minder aan energiekosten. Ze gingen van zo'n 1200 euro per jaar met een gasaansluiting, naar 800 euro per jaar met stadswarmte.

Een impressie van het project in Amsterdam: