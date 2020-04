Scholen open of langer dicht? 'Zelfs leerlingen beginnen school nu te missen'

Oudere leraren hebben volgens de Aob doorgaans meer moeite met het openen van de scholen, omdat ze meer risico lopen. Daniël Kolpa (20) begrijpt dit wel. "Ik ben jong. Maar voor mijn oudere collega's ligt het anders". Kolpa geeft les in de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs op een school in Zwolle. "Ik ben alleen bang voor mijn omgeving: voor mijn ouders en opa en oma. Ik wil het virus niet meenemen vanuit school en verspreiden."

Hoewel ze over een paar jaar met pensioen mag, wil juf Elly van der Kooi (63) wél zo snel mogelijk weer aan het werk. "Open is open", zegt ze resoluut. "Want waar trek je dan de grens?"

Al 40 jaar staat ze voor de klas op een basisschool in het dorp Hengevelde. Ze maakt zich wel zorgen, maar dan vooral om haar man die astma heeft. "Ik mis de kleuters en ik hoor van ouders dat kinderen school ook beginnen te missen." Schoolkriebels in plaats van lentekriebels dus. "Mijn directeur zei: ze maken mogelijk een uitzondering voor leerkrachten boven de 60. Ik zei lachend: 'Maak me dan maar 56.' Ik wil gewoon meedoen."

Tafeltjes op anderhalvemeter

Een ander probleem is hoe het 'anderhalvemeteronderwijs' er uitziet. John Brewster sprak er vanmiddag over met collega's, in een online teamoverleg. "Hebben we als mbo wel een scenario voor als we weer opengaan? Ik geef ook praktijkles. Dat kan echt niet op 1,5 meter."

Volgens Daniël Kolpa moeten scholen sowieso gefaseerd open. "Als scholen opengaan, dan lijkt alles ineens weer normaal. En dat is het niet." Leerkrachten moeten wennen aan "een nieuwe normaal". Dat zit ook in praktische dingen: "We moeten het schoolgebouw anders inrichten, alle tafeltjes op anderhalvemeter."

'Wat doe je dan?'

Lucia Belt (41) is directeur van een school in Apeldoorn en geeft leiding aan een team van twaalf leerkrachten. "De anderhalvemetermaatschappij, dat klinkt mooi, maar hoe geven we hier invulling aan op een school? Wat doe je als een kind valt? Of als de veter van een kleuter gestrikt moet worden?"

Maar ze kijkt er wel naar uit: "Ik mis de reuring. Je loopt rond in een leeg schoolgebouw. Dus we zouden het daarom fijn vinden als de scholen weer opengaan. We wachten de berichtgeving van volgende week af."