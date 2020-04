Tweede Kamer zet vraagtekens bij kabinetsaanpak corona-apps

De ontwikkeling van corona-apps roept niet alleen in de samenleving en bij opiniemakers vragen op, ook de Tweede Kamer zet vraagtekens bij de aanpak van het kabinet. D66-Kamerlid Verhoeven wil weten waarom afgelopen paasweekend een oproep aan bedrijven is gepubliceerd door minister De Jonge.

Het ministerie van Volksgezondheid nodigde bedrijven en deskundigen uit mee te werken aan en mee te denken over de ontwikkeling van een of meerdere apps. Deze moeten vooral de verspreiding van besmettingen in kaart helpen brengen. In de oproep staat dat het kabinet al snel een knoop wil doorhakken: "In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe de mogelijke apps eruit komen te zien."

Verhoeven wijst erop dat de oproep voor de Kamer uit de lucht komt vallen. De Jonge had eerder in het Kamerdebat gezegd dat Nederland ging samenwerken met andere Europese landen in het project PEPP-PT (voluit: Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing). Ook zou er tijd genomen worden.

Strenge deadline

Verhoeven verbaast zich dan ook over de sluitingsdatum van deze oproep: 14 april, vandaag dus, om 12.00 uur. Hij vraagt het kabinet in een brief: "Vindt u dit een realistische deadline voor experts en bedrijven om een gedegen reactie voor te bereiden? Kunt u onderbouwen in hoeverre het onder deze strenge deadline mogelijk is om een veilige app te bouwen?"

Afgelopen vrijdag stelden de Kamerleden gezamenlijk al vragen aan het kabinet over wat precies de bedoeling is met de apps en wat de tijdsplanning is. De Kamerleden vinden dat het vertrouwen van burgers in een corona-app cruciaal is voor het slagen ervan.

Waarschuwing

Verhoeven wijst het kabinet verder op de waarschuwing van 60 wetenschappers in NRC, die vrezen voor haastwerk. Volgens hen kan ondoordachte invoering leiden tot vrijheidsbeperking, omdat mensen met corona gediscrimineerd kunnen gaan worden.

Ook kan een app een gevoel van schijnveiligheid creëren waardoor mensen zich onvoorzichtig gaan gedragen. Ze willen dat er door meer wetenschappelijke vakgebieden naar de gevolgen van apps wordt gekeken.