Frankrijk tot 11 mei in lockdown, 'strijd is nog niet gewonnen'

Frankrijk blijft tot 11 mei in lockdown. Dat heeft president Macron zoals verwacht bekendgemaakt in een tv-toespraak. Dat betekent dat Fransen alleen de straat op mogen als het noodzakelijk is, op straffe van een boete van 135 euro. Volgens Macron is er de laatste weken vooruitgang geboekt in de strijd tegen het coronavirus, maar is die strijd nog niet gewonnen.

Macron zei ook dat het de bedoeling is dat kinderopvangcentra en scholen na 11 mei gefaseerd weer opengaan, maar dat het niet zo is dat alle lessen ook daadwerkelijk weer worden opgepakt. "De regering zal er alles aan doen om examens te organiseren", zei hij.

Restaurants, cafés, hotels, theaters en concertzalen gaan voorlopig niet open. Alle grote publieksevenementen zijn tot zeker medio juli verboden. Dat betekent ook dat de Tour de France, die op 27 juni zou beginnen, niet voor half juli van start gaat. Ook gaat er een streep door de grand prix van Frankrijk, die op 28 juni verreden zou worden. Het is onduidelijk of de race op een later moment alsnog wordt gereden.

Macron kondigde ook extra maatregelen om de economie te steunen. Er komen ook specifieke hulpplannen voor sectoren als toerisme, cultuur en de horeca.

Meer testen, smartphone-app

Macron benadrukte in zijn tv-toespraak dat de Franse regering van plan is grootschalig te testen. "Deze testen zijn eerst voor ouderen en de meest kwetsbaren", zei hij. "Maar we gaan niet iedereen testen: dat zou geen zin hebben. Iedereen met symptomen wordt getest, en mensen met het virus gaan in quarantaine en krijgen de zorg die nodig is."

Frankrijk gaat ook, samen met andere Europese landen, werken aan een smartphone-app om mensen te waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van coronapatiënten. Die app wordt niet verplicht, zei de Franse president. Ook zei hij dat het parlement daarover eerst moet spreken. "Dit virus moet niet onze vrijheden en onze democratie aantasten."

Macron zei ook dat Frankrijk nog ver van groepsimmuniteit verwijderd is, en dat een vaccin dus hard nodig is. Hij wees erop dat er door vele partijen aan de ontwikkeling een vaccin en een behandeling wordt gewerkt.

Niet goed voorbereid

Volgens Macron was Frankrijk niet goed voorbereid op de coronacrisis. "We dragen met zijn allen de gevolgen ervan", zei hij. De Franse president benadrukte dat de ziekenhuizen het nog zwaar hebben, vooral in de omgeving van Parijs en in het noordoosten van het land. De afgelopen dagen is het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen wel gedaald.

In Frankrijk zijn volgens de Johns Hopkins Universiteit bijna 15.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Bijna 140.000 mensen zijn besmet.