Marineschip Karel Doorman op weg naar het Caribisch gebied

De 268-koppige bemanning is twee-en-een-halve week in quarantaine geweest, om te voorkomen dat het virus op zee om zich heen grijpt. De mariniers hebben twee weken in quarantaine gezeten.

De oversteek over de Atlantische Oceaan duurt elf dagen. Dan pas krijgt de commandant te horen wat de precieze taak zal zijn. In eerste instantie duurt de missie drie maanden. Het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland is al in het Caribisch gebied, onder meer om te helpen bij de grensbewaking.

De scheepsarts van de Karel Doorman geeft een korte rondleiding: