Marokkaanse uitleg over vastzittende Nederlanders is 'wankel verhaal'

Enkele honderden tot mogelijk twee- of drieduizend Marokkaanse Nederlanders zitten nog altijd vast in Marokko door de harde lockdown die daar geldt vanwege het coronavirus. Mogelijk kunnen de mensen niet weg door de moeizame verhoudingen tussen Marokko en Nederland, zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Want ondanks de lockdown lukt het andere Europese landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, wel om burgers terug te halen uit Marokko. Volgens het SMN lijkt er in Marokko sprake te zijn van een dubbele maatstaf, waarbij "onderscheid wordt gemaakt tussen leden van de Marokkaanse diaspora".

Achter de schermen

Aan de inzet van Nederland ligt het niet, zei SMN-bestuurslid Sahil Achahboun in het NOS Radio 1 Journaal. Vorige week deed minister Blok een klemmend beroep op Marokko en ook achter de schermen is er van alles gebeurd, maar de situatie voor de Marokkaanse Nederlanders is nog onveranderd.

"Er gaan verhalen rond dat dat te maken heeft met de verslechterde diplomatieke omstandigheden tussen Nederland en Marokko. Het is niet officieel gecommuniceerd dat het daarmee te maken heeft, maar je moet daar wel rekening mee houden", zegt Achahboun. De landen liggen al een tijd met elkaar overhoop over de weigering van Marokko om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen.

Marokko zegt dat voorlopig niemand het land uit kan vanwege de lockdown, "maar het feit dat er wel vluchten zijn naar andere landen maakt dat een wankel verhaal", zegt Achahboun.

Liefde en steun

Het SMN richt zich daarom nu op de Marokkaanse autoriteiten. "Vele families zijn uit elkaar gerukt in tijden waarin liefde en elkaars steun hard nodig zijn", staat in een open brief die de organisatie vorige week schreef aan de regering in Rabat. Een reactie is er nog niet.

Er is volgens Achahboun maar weinig communicatie met Rabat mogelijk. Alleen over een financiële regeling voor begrafenissen in Nederland van overleden Marokkanen die door de lockdown niet in hun vaderland kunnen worden begraven is er contact, en over een inzamelingsactie onder Marokkaanse Nederlanders voor de kosten van de coronacrisis in Marokko.

Achahboun: "Dat zijn nou precies twee dingen waar de mensen die in Marokko vastzitten niet veel aan hebben."

Zwangere vrouwen

Onder hen zijn schrijnende gevallen, vertelt hij: "Mensen die chronisch ziek zijn, mensen die afhankelijk zijn van specifieke medicatie of zorg, zwangere vrouwen die in stressvolle omstandigheden aan het overleven zijn en ondernemers die nu veel inkomsten mislopen of hun contractverplichtingen niet kunnen nakomen."

De situatie leidt volgens het SMN tot onbegrip en wanhoop, "boven op de complexe omstandigheden die al gelden in de lockdown en de angst voor het coronavirus".

Terwijl het SMN zich op Marokko richt, ligt ook de Nederlandse regering in deze kwestie onder vuur. Vorige week beklaagden Nederlanders in Marokko zich erover dat ze maar weinig gehoor krijgen bij de Nederlandse ambassade in Rabat.