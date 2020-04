Wekenlang vast in Marokko: 'Ik mis mijn kinderen'

Honderden Nederlanders die al wekenlang vastzitten in Marokko doen een oproep aan de Nederlandse regering: ze willen dat de regering ze naar Nederland haalt.

Marokko ging op 20 maart op slot. Al het internationale verkeer werd aan banden gelegd en er geldt een avondklok. Na zes uur 's avonds mag niemand meer naar buiten.

Vier weken vast

Siham Barendse-Karim zou samen met haar vader een paar dagen naar Marokko gaan. Op dat moment was er nog geen sprake van een totale lockdown, maar dat veranderde binnen een paar uur. Halsoverkop haastten ze zich naar het vliegveld van Nador; ze hadden tickets voor de laatste vlucht naar Rotterdam.

Die vlucht heeft ze niet kunnen maken, want Siham zit nu al ruim vier weken vast in Marokko. "Je voelt je een gevangene. Je kan helemaal niks. Hier kan je na 14.00 uur al niet meer naar buiten. In het begin ging ik nog hardlopen, maar dat was doodeng. De straten zijn uitgestorven. Het voelt niet veilig."

Gemis van gezin

Het leger patrouilleert door de straten. Wie na 18.00 uur nog buiten is, wordt opgepakt en riskeert een geldboete en/of een celstraf van maximaal drie maanden. De gestrande Nederlanders hebben niet alleen te maken met de strenge maatregelen, maar ook met het gemis van hun gezin en familie.

"Vooral in het begin was het heel moeilijk", zegt Barendse-Karim. "Mijn dochter was vaak verdrietig en huilde veel. We missen elkaar heel erg. Ik praat met ze over de situatie en maak het niet mooier dan het is. Dit kan nog heel lang duren en dat weten zij."

Siham Barendse-Karim is niet de enige die haar gezin moet missen. Ook Ahmed heeft zijn kinderen al weken niet gezien: