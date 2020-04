Rust in bossen en aan de kust, 'volwassenen houden zich aan de regels'

De meeste mensen hielden zich vandaag aan de regels, zegt het Veiligheidsberaad, de koepel van Veiligheidsregio's. Op het strand en in het bos was het rustig, wel was er drukte bij waterplassen en in de Bollenstreek.

Zowel het Veiligheidsberaad als Staatsbosbeheer ziet voornamelijk problemen met jongeren. "We zien dat volwassenen zich over het algemeen aan de afstand van anderhalve meter houden", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Jongeren vinden dat kennelijk toch lastiger."

Volgens de natuurbeheerorganisatie was het opvallend rustig in de bossen, maar wel druk bij waterplassen. "Bossen zijn moeilijk bereikbaar, omdat veel parkeerplaatsen zijn afgesloten. Bij het water was het wel druk, je ziet dat mensen daar met dit warme weer toch naartoe gaan."

De kustplaatsen melden dat de stranden niet werden overlopen. In de gemeente Den Helder constateerden handhavers in de duinen en op de stranden zelfs geen enkele overtreding.

Bollenvelden

In de Bollenstreek werd ingegrepen worden vanwege grote drukte. Ondanks oproepen van burgemeesters om niet te komen, zijn er toch veel dagjesmensen naar de bollenvelden gegaan.

Maar over het algemeen werd er goed geluisterd naar de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven en anderhalve meter afstand van elkaar te houden, schrijft het Veiligheidsberaad op zijn website.

Volgens het Veiligheidsberaad was er ook aanzienlijk minder overlast van motoren en fietsers dan vorige week. Verder waren er weinig toeristen in het land, ook in Limburg.