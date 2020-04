Drukte in de Bollenstreek, burgemeester boos: 'mensen zijn niet welkom'

In de Bollenstreek zijn ook vandaag veel dagjesmensen op pad. Gisteren was het al erg druk, waarna gemeentes maatregelen namen en opriepen niet te komen. Dat lijkt niet veel te hebben geholpen.

Burgemeester Arie van Erk van Hillegom, is het zat. "Het is net zo druk als gisteren en ook vergelijkbaar met andere drukke dagen in het voorjaar", zegt hij. "Ik denk weleens: hebben jullie onder een steen gelegen of zo?"

'Blijf thuis'

Van Erk roept daarom opnieuw op om thuis te blijven "We mogen blij zijn dat we onze bewegingsvrijheid nog hebben. Koester dat gewoon en blijf in je eigen omgeving."

Verslaggever Remco te Kloese zag ook dat het druk was. In de bollenvelden zijn allerlei mensen op pad, zegt hij vanuit Hillegom op NPO Radio 1. "Mensen verantwoorden het voor zichzelf door te zeggen dat ze er echt even uit moesten."