Een drive-thru en kamperen in de tuin: tips om toch het paasgevoel te krijgen

Voor degene die liever wat cultuur opsnuift is het mogelijk om online een museum bezoeken. Via het platform Arts & Culture van Google kun je wereldwijd exposities bekijken en kunst zien uit musea als Het Van Gogh Museum in Amsterdam, The Metropolitan Museum of Art in New York het Kobe Fashion Museum in Japan.

Ook zijn er dit weekend via livestreams verschillende concerten te bekijken. Zondag om 19.00 uur geeft zanger Andrea Bocelli een speciaal concert vanuit de lege Duomo kathedraal in Milaan. Het 'Concert of Hope' is te volgen op zijn YouTube-kanaal. Ook kun je een kijkje nemen op de digitale versie van het dancefestival DGTL.