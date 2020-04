Kledingindustrie Azië hard geraakt door afgeblazen bestellingen westerse merken

"Zelfs voor kleding die al in de haven ligt, willen sommige merken niet meer betalen", zegt Sekhri. "Of ze vragen om onvoorstelbaar hoge kortingen. Ik heb het over 80 procent. Daarmee haal ik niet eens de kosten van het textiel eruit. En dat is niet eerlijk: veel Europese merken, die ik niet bij naam zal noemen, zijn heel strikt als het gaat om sociaal ondernemerschap en ethische standaarden in onze fabrieken. En nu ze zelf getroffen zijn door iets wat heel de wereld treft, zijn ze die ethiek opeens vergeten."

De merken beroepen zich op overmacht, zegt Sekhri. "Maar ik geloof niet dat dit eerlijk is, wanneer beide partijen door dezelfde overmacht getroffen zijn. En de helft van onze klanten gaat er dus wel goed mee om. Ze vragen misschien om uitstel van betaling, maar ze zijn bereid om de kleding die al klaar is gewoon zoals afgesproken te kopen, en ons ook te compenseren voor afgezegde bestellingen waar we al kosten voor hebben gemaakt, zoals ingekocht textiel."

Arbeiders zonder salaris

De situatie van Sekhri is niet uniek. Door heel Azië zijn kledingfabrieken, en hierdoor hun medewerkers, in de problemen door de coronacrisis. Human Rights Watch (HRW) trok hierover begin deze maand al aan de bel. Volgens een rapport zouden zo'n 1 miljoen arbeiders van fabrieken in Bangladesh al tijdelijk zonder salaris op straat staan en in Myanmar zo'n twintigduizend. Ook in Cambodja zouden tienduizenden dreigen hun inkomen te verliezen.