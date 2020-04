Hypotheek aanvragen tijdens de coronacrisis: komt mijn financiering rond?

Mensen die in deze tijd een hypotheek aanvragen voor een huis, kunnen te maken krijgen met extra vragen over de impact van corona op hun inkomen. Daardoor wordt het voor sommige mensen moeilijker om een hypotheek te krijgen.

Uit een belronde langs de vier grote banken (ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank, moederbedrijf van onder meer SNS) blijkt dat banken vooralsnog verschillend omgaan met inkomensonzekerheden in deze tijd. ABN Amro en ING geven hypotheekaanvragers een extra vragenlijst. De Volksbank stelt die vragen mondeling in gesprekken met de hypotheekadviseur. De Rabobank geeft aan dat het acceptatieproces door corona niet is veranderd, maar adviseurs bespreken de omstandigheden wel met de klant.

Financiering komt niet rond

"We zien het gebeuren dat bij ondernemers financieringen niet rondkomen", zegt Jeroen Stoop van makelaarsbedrijf Makelaarsland, dat dertig vestigingen heeft verspreid over het land. Hij vindt het logisch dat hypotheekverstrekkers expliciet vragen naar de gevolgen van de coronacrisis. "Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst. En als die minder rooskleurig is, dan mogen zij geen hypotheek verstrekken", zegt Stoop. "Dat is in het belang van iedereen."

Dat is de reden dat onder meer ABN Amro deze week is begonnen met een extra vragenlijst over de impact van het coronavirus op het inkomen voor alle klanten, zowel ondernemers als mensen in loondienst. Het is een inkomensonderbouwing, met vragen als "Op welke wijze wordt u of uw bedrijf getroffen door de Coronacrisis?", en "Is er overheidssteun aangevraagd door u of uw werkgever en wat is de inhoud en status hiervan?"

ING vraagt mensen een aanvullende verklaring in te vullen wanneer er sprake is van inkomen uit een eigen onderneming. "Met deze verklaring verkrijgen wij inzicht en vragen we nog eens extra te overwegen of ook in de huidige situatie met het coronavirus de hypotheeklasten en de overige lasten kunnen worden betaald", staat op het formulier.

Doorlooptijden opgelopen

Menno de Laat uit Helmond is ondernemer en kreeg afgelopen woensdag de vragenlijst van zijn bank binnen. Hoewel zijn bedrijf financieel niet wordt geraakt door de coronacrisis - hij beheert Verenigingen van Eigenaren - vreest hij toch dat zijn financiering nu niet op tijd rond komt.

"We gaan een vrijstaand huis bouwen, dat is het plan", zegt De Laat. Daarvoor heeft hij een optie genomen op een kavel dat hij wil kopen van de gemeente. Voordat het coronavirus uitbrak was hij gestart met de financiering. "Die optie loopt eind april af, en we kunnen dat niet verlengen. Nu krijgen we deze extra vragen, dat kost sowieso tijd en we kunnen niet anders dan afwachten."

Die vertraging herkent Marga Lankreijer, manager Hypotheken bij Independer. "De doorlooptijden van hypotheken zijn de afgelopen twee weken heel erg opgelopen", zegt ze. Normaal gesproken duurt het 2 werkdagen voordat de hypotheekverstrekker het dossier beoordeelt, vertelt Lankreijer. "Nu is dat gemiddeld vijf dagen, met uitschieters tot tien of elf werkdagen. Voor ondernemers kan dat nog wat langer duren."

Hypotheekrente

Die vertragingen worden vooral veroorzaakt doordat de hypotheekrente wat verhoogd is, en veel mensen nu hun hypotheek willen oversluiten. "Dat betekent een enorme hoos aan aanvragen", zegt Claire Dumas, directeur hypotheken bij ABN Amro. "We hebben afgelopen week drie keer zoveel aanvragen gehad als normaal in een week."

"Maar ook het feit dat mensen thuis moeten werken helpt niet mee", zegt Lankreijer van Independer over het oplopen van de doorlooptijden.

Menno de Laat hoopt dat de financiering voor zijn kavel op tijd rond komt. En dan begint de volgende uitdaging. "We moeten onze eigen woning ook nog verkopen, en ik vraag me af of we er nog hetzelfde bedrag voor gaan krijgen als voor de coronacrisis."