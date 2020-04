Zo maken horecaondernemers het beste van verplichte sluiting

Op Instagram paasmenu's verkopen

Een van de restaurants die nu alleen afhaal- en bezorgmenu's maakt is Broei in Utrecht, dat via Instagram speciale afhaalmenu's voor twee personen aan de man brengt, voor tijdens de Paasdagen. "We zijn al lang uitverkocht", vertelt eigenaar Bastiaan van der Staak. "We hebben er zo'n 100 verkocht, dat hadden er wel 200 of 250 kunnen zijn."

Niet alleen zijn restaurant heeft met succes de overstap naar afhalen en bezorgen gemaakt, zegt Van der Staak. "Afhalen gaat overal ontzettend hard. Waar ik zelf woon, in Bussum, zijn ook alle kleine restaurants ermee begonnen, en met succes. Het valt me op dat de vraag ook hoog blijft: ik had wel verwacht dat iedereen in de eerste weken de horeca zou willen steunen, maar dat het op een gegeven moment zou afvlakken. Maar dat is nog niet gebeurd."