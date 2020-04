In de horeca vallen de hardste klappen: de sector 'staat nu in brand'

Max Broersen (29) is zelfstandig kok. Hij zou per 1 april beginnen in een brasserie in Zeeland, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door. Nu zit hij thuis met een uitkering. "We hebben afgesproken dat we weer contact hebben als de maatregelen worden opgeheven."

Broersen vreest dat de Zeeuwse economie bij lang aanhoudende maatregelen zware klappen krijgt, omdat de provincie zo afhankelijk is van het toerisme. "Een zomerseizoen is cruciaal voor Zeeland. Anders worden het twee winters achter elkaar."

Over alternatieven voor een baan in de horeca wil Broersen nog liever niet nadenken. De kok heeft ook een opleiding in de zorg, maar zou daar nu niet aan de slag willen. "Dat trekt veel minder omdat de zorg zo ontzettend onder druk staat."