50 jaar na Apollo 13: kan een maanvlucht nu weer zo misgaan?

"Houston, we've had a problem..." De kalme woorden van astronaut Jim Lovell zijn nogal een understatement. Het is 13 april 1970, 21:07 uur in Houston, en een deel van zijn ruimteschip is geëxplodeerd, op 330.000 kilometer van de aarde.

De bijna fatale missie van Apollo 13, die vandaag een halve eeuw geleden werd gelanceerd, is nog steeds legendarisch - mede dankzij de Hollywoodverfilming met Tom Hanks uit 1994. Achteraf noemde NASA de rampvlucht een 'succesvolle mislukking', maar het scheelde weinig of de maanreizigers hadden het niet overleefd. De komende jaren stuurt NASA opnieuw astronauten naar de maan. Is hun ruimteschip veiliger?

De eerste nog onbemande vlucht in NASA's nieuwe maanprogramma Artemis moet in de loop van 2021 plaatsvinden. Of dat gaat lukken is nog niet zeker. Door het coronavirus zijn veel ruimtevaartprojecten vertraagd, maar de voorbereidingen voor Artemis I gaan vooralsnog door.

De vlucht wordt de ruimtedoop voor de in Europa gebouwde servicemodule van het nieuwe ruimteschip Orion. Ook de Apollo-capsules waarmee astronauten in de jaren 60 en 70 naar de maan reisden, hadden zo'n servicemodule. Die zorgt voor de temperatuurregeling, zuurstof en water en heeft een raketmotor.

Precies met zo'n servicemodule ging het bij Apollo 13 rampzalig mis. Een zuurstoftank explodeerde, de tweede liep leeg en in enkele uren zaten de drie astronauten zonder stroom, water en zuurstof in hun commandomodule. Door in ijltempo naar de maanlander over te stappen wisten ze te overleven.

Bekijk hier bewaard gebleven beelden uit de rechtstreekse tv-uitzending over Apollo 13 van de NOS uit 1970, en twee Polygoonjournaals over de bijna fatale vlucht: