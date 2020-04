'Strafzaken mogelijk behandeld in avonden en weekenden'

Strafzaken komen binnenkort mogelijk ook in de avonduren en in het weekend voor de rechter. Dat zei Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, in Op1.

Op dit moment blijven vanwege de coronacrisis per week zo'n 5000 tot 6000 zaken op de plank liggen. Om de achterstand in te halen, moet de rechtspraak volgens Van der Burg ook denken aan het oprekken van de werktijden naar de avonden en het weekeinde.

De zaken die nu blijven liggen, variëren van lichtere criminaliteit, zoals vernielingen en winkeldiefstallen tot ernstigere vergrijpen, zoals mishandelingen. OM-topman Van der Burg hoopt dat alle zaken behandeld kunnen worden, maar harde toezeggingen kon hij niet doen. "Onze inzet is dat niemand het recht ontloopt. Maar het is niet makkelijk."

Bekijk hier een fragment van het gesprek met Van der Burg in Op1: