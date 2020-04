Tsjaad neemt wraak op Boko Haram: 'Duizend strijders gedood'

Tsjaad heeft een grote militaire operatie uitgevoerd tegen Boko Haram waarbij volgens het leger zo'n duizend extremisten om het leven zijn gekomen. De aanval was een reactie op een hinderlaag door de islamitische terreurgroep vorige maand, die 92 Tsjadische militairen het leven kostte. President Déby omschreef dat als de dodelijkste aanval op het leger ooit.

Tijdens de ruim een week durende vergeldingsoperatie om en op het Tsjaadmeer zouden vijf kampen van Boko Haram zijn vernietigd. Volgens het leger zijn ook 52 militairen omgekomen en 196 militairen gewond geraakt.

Boko Haram zaait sinds een jaar of tien dood en verderf in het noordoosten van Nigeria en de omliggende landen Kameroen, Niger en Tsjaad. Vooral rond het Tsjaadmeer, dat in zowel Tsjaad als Kameroen ligt, houdt de terreurgroep zich schuil. Tienduizenden mensen zijn om het leven gekomen en miljoenen gevlucht.