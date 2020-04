Veel extra maatregelen met Pasen, lokaal grote verschillen

Een groot aantal gemeenten in Nederland neemt dit Paasweekeinde extra maatregelen om drukte te voorkomen. Toch zijn er lokaal grote verschillen, blijkt uit een rondgang van de NOS langs de 25 veiligheidsregio's in het land.

Terwijl sommige burgemeesters uit voorzorg dijken afsluiten voor motorrijders of vakantieparken dicht houden voor toeristen, houden andere gemeenten juist zo veel mogelijk open.

In het noorden van het land, waar relatief weinig ziekenhuisopnames zijn vanwege corona, worden de minste preventieve maatregelen getroffen. Zo zegt Groningen alleen locaties af te sluiten als het echt niet anders kan en wil de veiligheidsregio mensen vooral waarschuwen.

Maar er zijn ook gemeenten die bij voorbaat een groot aantal plekken hebben afgesloten, variërend van toeristische trekpleisters als de Zaanse Schans en de heuvels rond Valkenburg tot alle skatebanen en voetbalkooien in Rotterdam.

Maatwerk

Die lappendeken is te verklaren, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls namens de veiligheidsregio's. "Er spelen verschillende problemen in gemeenten. Het is maatwerk. Als we zouden zeggen: we sluiten alles, dan kunnen we nergens meer heen. Enerzijds doen we dus de oproep om vooral thuis te blijven, anderzijds willen we ook niet alles helemaal afsluiten."

Bekijk op deze kaart wat er in jouw buurt komend weekeinde wel en niet mag: