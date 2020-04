Marechaussee ontmoedigt Duitsers bij de grens

Vandaag en de komende dagen krijgen mensen die vanuit Duitsland naar Nederland willen bij de grens het advies terug te keren. Bij grensovergangen staan marechaussees. De afgelopen week reisden meer mensen vanuit Duitsland naar Nederland dan een week eerder en dat is niet de bedoeling.

"Langs de hele grens hebben we meer capaciteit ingezet om controles uit te voeren", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Samen tegen de pandemie

Aan reizigers wordt gevraagd wat ze gaan doen in Nederland. "We zien veel mensen die hier willen shoppen, maar veel is dicht vanwege het coronavirus. Dat vertellen we ze ook. Er is geen verbod om Nederland in te komen, maar we willen mensen wel zoveel mogelijk ontmoedigen. We moeten samen de pandemie tegengaan." Veel reizigers geven volgens de woordvoerder gehoor aan het advies.

Niet iedereen die de grens overgaat wordt aangesproken. "We kijken wat er voorbij komt. Als er een auto met caravan langs wil, willen we wel even weten wat de bestuurder komt doen. Maar er komen ook genoeg vrachtwagens langs die eten brengen. Dat vervoer moet natuurlijk gewoon doorgaan."

Het hele paasweekend wordt er door de marechaussee gemonitord. "Als we zien dat op bepaalde plekken meer mensen het land in komen, gaan we daarheen om meer te controleren."

Volgens 1Limburg stonden vandaag onder meer bij Roermond en Vlodrop files van Duitsers die Nederland in wilden.