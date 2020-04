Wereldvoedselprogramma halveert noodhulp in Houthi-deel Jemen

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties gaat de noodhulp in delen van Jemen die in handen zijn van de Houthi-rebellen halveren.

Geldschieters hebben hun donaties teruggeschroefd, omdat zij vermoeden dat de rebellen de noodhulp aan de bevolking tegenhouden. "Het WFP in Jemen heeft nu te maken met ernstige financieringstekorten en heeft geen andere keus dan de noodhulp met de helft terug te brengen, om te voorkomen dat de hulp in de toekomst volledig stilvalt", zegt een WFP-woordvoerder.

De maatregel gaat half april in. Mensen zullen om de maand noodhulp krijgen in plaats van elke maand, zoals nu het geval is. Het WFP-programma bereikt maandelijks meer dan twaalf miljoen Jemenieten. 80 procent woont in gebied dat door Houthi's wordt gecontroleerd.

Dreiging corona-uitbraak

Jemen zet zich intussen schrap tegen het coronavirus. Vandaag werd de eerste besmetting in het land vastgesteld. Hulporganisaties bereiden zich voor op een uitbraak in het land, waar de burgeroorlog medische voorzieningen heeft vernietigd en waar al jaren voor miljoenen mensen hongersnood dreigt. Meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen door geweld of door ziektes.

De door Saudi-Arabië geleide coalitie, die tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen vecht, kondigde woensdag een nationale wapenstilstand aan in Jemen. Het staakt-het-vuren ging gisteren in en geldt twee weken. De coalitie hoopt dat de Houthi-rebellen in die periode naar de onderhandelingstafel komen. Ook zou de coalitie willen voorkomen dat het coronavirus zich in Jemen verspreidt.