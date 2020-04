Wekdienst 10/4: grenscontroles op 'onnodig' winkelen en bloemen op Goede Vrijdag

Goedemorgen! Wie de Duitse grens oversteekt om even te winkelen, riskeert vanaf vandaag een boete. En Italië beslist of, en zo ja voor hoe lang, de lockdown in het land wordt verlengd.

De zon schijnt vandaag flink, al drijven vooral in het noorden wat sluierwolken voorbij. Het wordt van noord naar zuid 14 tot 21 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Het Paasweekend begint vriendelijk met op zaterdag veel zon afgewisseld met wat sluierwolken.