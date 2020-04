Bedrijven maken mondkapjes, maar wie bepaalt waar die terechtkomen?

Nederlandse bedrijven gaan helpen bij de productie van gecertificeerde mondmaskers. Daar is een groot tekort aan in de Nederlandse zorg. De komende weken maken filterproducent Afpro en beddenfabrikant Auping in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid zo'n 7 miljoen exemplaren.

Van matrassen naar mondkapjes. Dat is een stap, maar ook weer geen héle grote, vertelt topman Jan-Joost Bosman in de Auping-fabriek in Deventer. "We moeten een speciale machine kopen en medewerkers leren daar mee te werken. Maar de werking lijkt enigszins op die van machines waar we normaliter matrassen mee stikken."

Een aanlooptijd van een paar weken en dan is alles in vol bedrijf, schat Bosman. In de tussentijd gaat Auping alvast handmatig produceren.

In hun naai-atelier, waar normaal gesproken hoezen worden gestikt en hoofdborden voor boxspringsbedden worden gestoffeerd: