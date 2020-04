Steun uit Wenen voor strenge Hoekstra: 'We geven niks weg'

De ministers van de Eurogroep moeten vandaag een knoop doorhakken over de financiële steun voor landen die zwaar door het coronavirus zijn getroffen. Er moet een noodpakket komen voor burgers, bedrijven en landen. De politieke spanning zit bij de vraag welke instrumenten in dat pakket moeten komen.

Italië wil het liefst gemeenschappelijke Europese staatsleningen (eurobonds), terwijl Nederland en nog acht andere landen onder voorwaarden de pot met geld van het noodfonds ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) ter beschikking willen stellen.

Italië wil eurobonds

Gisterochtend vroeg liepen de onderhandelingen na een marathonoverleg van 16 uur vast omdat aan de ene kant Nederland en aan de andere kant Italië niet bereid waren om water bij de wijn te doen.

Europese staatsleningen zijn handig voor Italië, zo betoogde de Italiaanse minister van Financiën tijdens de vergadering, omdat zijn land erg veel geld nodig heeft om de economie na de crisis weer aan de praat te krijgen.

Nederland verzet zich net als Duitsland en Oostenrijk omdat ons land op die manier voor een deel opdraait voor de slecht functionerende Italiaanse economie. "Eurobonds waren slecht, zijn slecht en zullen altijd slecht blijven", stelt de Oostenrijkse minister van Financiën Blümel. "Nederland staat met z'n verzet tegen de eurobonds niet alleen", zegt hij voorafgaand aan de nieuwe vergaderronde. "Dat beeld van achttien tegen één is verkeerd."

'We geven niks weg'

Italië zet hard in op de Europese staatsleningen en heeft minder belangstelling voor de pot met geld van het ESM, zeggen diplomaten. De groep van landen rond Nederland is bereid om een deel van die pot (ruim 400 miljard euro) ter beschikking te stellen voor met name medische zaken. "Dat moet na afloop wel goed worden verantwoord, we geven niet zomaar iets weg", aldus Blümel.

Over de rest van het geld, bedoeld om de zwaar getroffen landen te helpen bij de herstart van hun economie, is hij net zo hard als Hoekstra. "Als je in zonnige tijden je huiswerk niet hebt gemaakt, moet je nu niet moord en brand schreeuwen en solidariteit eisen."

Ondanks alle kritiek op Hoekstra' optreden - Frankrijk noemde het een schande, Duitsland omschreef het als ongepast en niet doelgericht - blijft hij bij zijn standpunt dat lenen mag, maar dat dan de gebruikelijke voorwaarden gelden. Dus niet alleen netjes terugbetalen, maar ook de begroting op orde brengen. Of zoals de Oostenrijkse minister het zegt: "Je mag de crisis niet als dekmantel gebruiken om oude problemen op te lossen."

De vergadering van de Eurogroep begint om 18.00 uur.