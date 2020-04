Cao-akkoord in voortgezet onderwijs: ruim 3 procent loon erbij

De vakbonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan met 3,35 procent omhoog en salarissen en salarisschalen worden met terugwerkende kracht per 1 maart verhoogd met 2,75 procent, melden vakbonden CNV Onderwijs en AOb.

Verder gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 0,6 procent en krijgen fulltimers een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Het akkoord heeft een looptijd tot 1 januari 2021.

Coronacrisis

CNV Onderwijs-onderhandelaar Hans de Jong is blij dat de partijen ondanks de uitbraak van het coronavirus tot een akkoord hebben kunnen komen. "Juist in de huidige crisis met zoveel onzekerheid is het voor het onderwijspersoneel belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt over de arbeidsvoorwaarden. De oude cao was al een half jaar verlopen, dat is niet passend in een cruciale sector", zegt hij.

De Jong benadrukt wel dat de problemen met oplopende lerarentekorten en krimpende leerlingenaantallen nog niet zijn opgelost met deze cao.

Ook AOb-bestuurder Henrik de Moel vindt dat jammer. "Wij hebben helaas geen afspraken over de werkdruk kunnen maken, terwijl die hard nodig zijn. Nog steeds zijn we boos en teleurgesteld dat er vorig najaar geen structureel geld is gekomen, waarmee we afspraken over de aanpak van de hoge werkdruk in deze sector hadden kunnen maken."