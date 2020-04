TikTok in coronatijd: opbeurende video's gaan de wereld over

Media tot in Nieuw Zeeland schrijven over het filmpje van de NOS'er en het is uitgezonden in talkshows als Good Morning Britain van de BBC en de Today Show in de VS. Ook sommige bekende sterren reageren erop. "Het is een beetje onwerkelijk dat een actrice als Octavia Spencer uit The Help weet hoe mijn washok eruit ziet."

De video van Gortworst is bepaald niet uniek. TikTok staat vol met dit soort filmpjes. "TikTok in coronatijd is best wel leuk. Veel mensen zitten thuis en maken daar video's over."

Deze gebruiker laat zien hoe ze in quarantaine zit met haar hond: