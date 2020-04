Tweede verdachte opgepakt voor bijten agenten in Rotterdam

pol_delfshaven

Het is dinsdagavond, mooi en zonnig weer, als wij een melding krijgen van een grote groep mensen die aan het samenscholen is op het Bellamyplein. Een melding zoals we die de laatste dagen veel krijgen. De groep wordt aangesproken op de coronamaatregelen. We vragen naar identiteitsbewijzen maar krijgen meteen weerstand. Er is alcohol gedronken en niemand lijkt mee te gaan werken. Als de groep zich tegen ons keert moeten we een man aanhouden die blijft weigeren om zijn identiteitsbewijs te geven. Er volgt een vechtpartij waarbij de verdachte zich volledig verzet. We kunnen nog om spoedassistentie vragen waardoor alle collega's in de buurt zo snel mogelijk ter plaatse komen. Als we liggen te vechten gooien omstanders een fiets naar ons en daarna volgen er bakstenen. Terwijl we op de grond liggen probeert een man ons op het hoofd te schoppen. Toegesnelde collega's moeten de wapenstok gebruiken om iedereen op afstand te houden. De verdachte, die zich blijft verzetten, bijt letterlijk van zich af en verwondt ons. Uiteindelijk kunnen we pepperspray inzetten waarna hij onder controle gebracht kan worden. Een tweede verdachte vluchtte weg maar kon vandaag alsnog aangehouden worden. Het is onacceptabel dat wij tijdens ons werk, juist in deze moeilijke tijd, mishandeld worden. Twee van ons raakten gewond. De bijtwonden leveren een antibioticakuur en tetanusprik op. Daarnaast zijn we ook verrast en blij om te zien dat er vandaag bloemen en chocolade bezorgd zijn aan het bureau. Een bedankje van bewoners uit Spangen. Dat doet ons erg goed. Beide verdachten zitten vast. ^MO #Spangen #corona #samenscholing #mishandeling #geweld #geweldtegenhulpverleners #politie #Rotterdam #bijten #vechten