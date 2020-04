Rotterdamse agent die samenscholende groep aansprak geschopt en gebeten

Een agent is gisteravond in Rotterdam geschopt en gebeten toen hij mensen aansprak die te dicht op elkaar stonden. Een 30-jarige man is aangehouden en wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag.

Een collega van de gebeten agent hield met een wapenstok een andere man uit de groep van zich.

De agenten spraken de groep aan nadat zij een melding hadden gekregen van een samenscholing op de Bellamystraat. De groep liet zich niet aanspreken en keerde zich tegen de agenten. De man die een van de agenten schopte en beet werd na gebruik van peperspray in de boeien geslagen.

De politie zegt dat het incident een behoorlijke impact heeft gehad op de agenten en doet verder onderzoek naar andere verdachten. Tegen de aangehouden verdachte is aangifte gedaan.