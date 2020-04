Bernie Sanders stopt; ruim baan voor Biden als tegenstander van Trump

Bernie Sanders trekt zich terug uit de race om namens de Democraten mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarmee wordt oud-vicepresident Joe Biden vrijwel zeker de man die het in november tegen zittend president Donald Trump zal opnemen.

De 78-jarige Sanders, senator voor de staat Vermont, hield het lang vol tegen Biden, die de favoriet is van het partij-establishment. Zijn belangrijkste plannen waren een ziektekostenverzekering voor iedereen en het kwijtschelden van alle studieschulden.

In een videoboodschap bedankte Sanders zijn aanhangers, medewerkers en donateurs voor hun steun. Hij zei dat het een heel moeilijke en pijnlijke beslissing was om zijn campagne te beëindigen. "Maar we kunnen gewoon niet meer winnen."

Vliegende start

Hij deed het goed bij de eerste voorverkiezingen, in Iowa, New Hampshire en Nevada. Maar toen kwam South Carolina, waar Biden de rest van het veld, inclusief Sanders, wegvaagde.

Een week later, begin maart, was het Super Tuesday. Sanders won weliswaar de grootste staat, Californië, maar legde het over de hele linie af tegen Biden. Half maart, met zware verliezen in Arizona, Florida en Illinois, was de Democratische nominatie voor Sanders als reële mogelijkheid uit het zicht verdwenen.

De socialist had bij de voorverkiezingen ruim 900 afgevaardigden achter zich gekregen, die op het partijcongres op hem zouden stemmen. Biden heeft er al ruim 1200.

Net als in 2016, toen Sanders het bij de Democratische voorverkiezingen opnam tegen Hillary Clinton, keerde het partijkader zich tegen Sanders, die volgens de coryfeeën veel te links is. "Biden is van het politieke midden, Sanders vertegenwoordigt de progressieve vleugel", zei correspondent Arjen van der Horst eerder over de richtingenstrijd binnen de Democratische Partij.