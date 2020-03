Strijd om Democratische nominatie gaat nu tussen 'twee oude mannen'

De comeback van Biden, die geen hoge ogen gooide bij de eerste voorverkiezingen, heeft de correspondent verbaasd. "Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Een week geleden was zijn campagne nog op sterven na dood. Hij haperde op het podium, had een gammele organisatie en een vrijwel lege kas. Hij richtte al zijn tijd en energie op South Carolina en was nagenoeg onzichtbaar in de Super Tuesday-staten."

Die gok betaalde zich uit, zaterdag won hij South Carolina en doet weer volop mee. "Nu is hij in negen staten de winnaar en dat zou je een week geleden niet hebben gedacht. Hij wint zelfs in Texas, waar hij helemaal niet is geweest. Ineens krijgt zijn campagne nieuw leven."

Biden vierde zijn overwinningen tijdens een evenement in Los Angeles: