25 graden gemeten in Brabant en Limburg, eerste regionaal zomerse dag

In Brabant en Limburg zijn voor het eerst dit jaar temperaturen van 25 graden gemeten. Daarmee is het de eerste regionale zomerse dag van het jaar. In Eindhoven werd de hoogste temperatuur bereikt: daar werd het 25,6 graden.

Normaal gesproken worden zulke temperaturen pas half mei genoteerd. Vorig jaar viel de eerste landelijke zomerse dag op 1 juni.

Een zomerse dag is een dag waarop de maximumtemperatuur op 25 graden of hoger uitkomt.

Vandaag werd ook een landelijk dagrecord voor 8 april bereikt, doordat het in De Bilt 24,1 graden werd.

Begin deze week werd in De Bilt al de eerste warme dag van het jaar gemeten, dat is wanneer de temperatuur op 20 graden uitkomt.