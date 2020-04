20 graden in De Bilt, eerste warme dag van het jaar is een feit

In de Bilt is vandaag de eerste warme dag van het jaar gemeten. Ondanks de wind kwam de temperatuur daar rond 13.00 uur op de grens van 20 graden uit. Bij die temperatuur is er weerkundig sprake van een warme dag. In de loop van maandag wordt het nog iets warmer.

Zondag kwam het kwik het in sommige delen van het land al boven de 20 graden uit. Onder meer in Limburg, Zeeland en Noord-Brabant werden temperaturen tussen de 20 en 22 graden gemeten, maar dat gold nog niet voor het landelijk meetpunt in Utrecht.

Vroeger dan gebruikelijk

De eerste warme dag valt dit jaar net iets vroeger dan gebruikelijk, zegt Weerplaza. Meestal wordt die pas half april gemeten. Toch is er geen sprake van een record: in sommige jaren werd de temperatuurgrens van 20 graden al in maart gepasseerd. Vorig jaar werd het op 7 april voor het eerst zo warm.

Volgens Weerplaza is een landelijk dagrecord vandaag nog goed mogelijk in het zuidoosten van het land. Het moet dan warmer dan 23,1 graden worden. In 1961 werd die temperatuur in Brabant gemeten. Ook de komende dagen blijft het warm.